Эмбер Херд поделилась трогательным видео с трехмесячной дочерью

Лос-Анджелес, 7 июля. Актриса Эмбер Херд на своей странице в Instagram опубликовала милое видео с дочерью, которую скрывала три месяца. Первенца звезда «Аквамена» назвала в честь мамы — Уна Пейдж.

В ролике Херд вместе с трехмесячной дочерью позирует на кухне. Голливудская актриса пробует смузи, а ее наследница внимательно наблюдает за каждым действие звездной мамы. Судя по выражению лица экс-супруги Джонни Деппа, напиток из овощей и фруктов не очень пришелся ей по вкусу.

«Вы можете вывезти девушку из Лос-Анджелеса, но вы не можете вывезти из нее Лос-Анджелес», — поиронизировала над собой звезда.

Видео умилило подписчиков актрисы, которые оставили под ним большое количество теплых слов и пожеланий. Фанаты отметили, что роль матери очень идет Эмбер Херд. Самые любопытные фолловеры начали атаковать знаменитость вопросами об отце Уны Пейдж, но звезда их проигнорировала.

«Какая прелестная кроха!»; «До сих пор не могу поверить, что вы стали мамой. Но вам очень идет этот статус! Вы как-будто повзрослели!»; «Здоровья и счастья маленькой Уне Пейдж!» — написали поклонники.

Новостью о рождении ребенка Эмбер Херд ошарашила фанатов 1 июля. Она показала снимок с первенцем на руках и рассказала, что хранила тайну о появлении малышки на свет три месяца. Никаких подробностей актриса не раскрыла, из-за чего многие решили, что она не рожала сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери.