Постпред Таджикистана при ОДКБ призвал помочь стране с вызовами из Афганистана

Душанбе, 7 июля. Душанбе не может самостоятельно справиться со всеми последствиями обострения ситуации на границе с Афганистаном, заявил постпред Таджикистана при ОДКБ.

Таджикистан нуждается в помощи союзников по Организации договора коллективной безопасности, заявил постпред этой центральноазиатской страны в ОДКБ.

За последние несколько дней отряды оппозиционного кабульского правительства движения «Талибан»1 (террористическая организация. запрещена в России) развернули успешное наступление в северных провинциях Афганистана. В результате на территории сопредельного Таджикистана были вынуждены укрыться более 1,5 тысячи афганских пограничников и силовиков, при этом талибы установили контроль над сотнями километров таджикско-афганской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.