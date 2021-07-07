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Постпред Таджикистана при ОДКБ призвал помочь стране с вызовами из Афганистана

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:52
Армия
Постпред Таджикистана при ОДКБ призвал помочь стране с вызовами из Афганистана
Федеральное агентство новостей

Душанбе, 7 июля. Душанбе не может самостоятельно справиться со всеми последствиями обострения ситуации на границе с Афганистаном, заявил постпред Таджикистана при ОДКБ.

Таджикистан нуждается в помощи союзников по Организации договора коллективной безопасности, заявил постпред этой центральноазиатской страны в ОДКБ.

За последние несколько дней отряды оппозиционного кабульского правительства движения «Талибан»1 (террористическая организация. запрещена в России) развернули успешное наступление в северных провинциях Афганистана. В результате на территории сопредельного Таджикистана были вынуждены укрыться более 1,5 тысячи афганских пограничников и силовиков, при этом талибы установили контроль над сотнями километров таджикско-афганской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан таджикистан талибан
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