Баранец: США и НАТО передали Франции обязанности «натасканной антироссийской собаки»

Москва, 7 июля. Россия должна гораздо жестче реагировать на западные провокации, иначе их количество увеличится, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Корабль-разведчик французских ВМС Dupuy-de-Lome вошел в акваторию Японского моря. В Национальном центре управления обороной России уже сообщили, что ВМФ РФ внимательно отслеживает все действия иностранного судна. В прошлый раз этот корабль вместе с американскими коллегами наблюдал за российскими учениями «Запад-2020». По мнению Виктора Баранца, который прокомментировал эту новость для издания «ПолитРоссия», провокационность действий зарубежных сил вблизи российских рубежей лишь нарастает.

Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса распределили между собой обязанности в рамках антироссийской провокационной деятельности, считает военный обозреватель «Комсомольской правды». Он напомнил о недавних инцидентах с британским, американским и нидерландским кораблями, подчеркнув, что теперь очередь дошла до Франции, которой США и НАТО передали обязанности «натасканной антироссийской собаки».

Разведывательный корабль французских ВМС не вторгался в российские территориальные воды, однако его задача явно заключается в том, чтобы «подразнить» Москву, считает Баранец. По его мнению, западные страны сделали провокации своим основным курсом в противостоянии с Россией, подчеркнул он. Военный обозреватель «Комсомольской правды» выразил согласие с экспертами, считающими, что задействованные в недавних антироссийских авантюрах НАТО корабли ВМС Великобритании HMS Defender и ВМС США USS Ross должны были быть потоплены.

Североатлантический альянс буквально зажимает Россию в «провокационное кольцо», проводя явно недружественную политику в отношении Москвы, уверен Баранец. Он подчеркнул, что Россия относится весьма сдержанно к выпадам Запада, однако из-за этого количество провокаций и наглость НАТО будут только возрастать. Ввиду этого с нарушителями нужно вести себя максимально жестко, уточнил военный обозреватель «Комсомольской правды».

«Приходит время стукнуть кулаком по столу и сказать: мы шутить не будем, реагировать будем жестко. Впереди новые провокации, новые покушения на нашу границу!», — объяснил Баранец.

Ранее эксперты из Соединенных Штатов заявили, что российский бомбардировщик Су-24М мог бы с легкостью потопить британский эсминец HMS Defender, который не так давно вторгся в территориальные воды России вблизи Крымского полуострова и сменил курс лишь после того, как Пограничная службы ФСБ открыла предупредительный огонь. По их мнению, самолет бы попросту перегрузил радары корабля противорадарными ракетами, а затем атаковал его мощными ракетами Х-35У.