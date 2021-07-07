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Более 1,5 тысячи афганских военных после боев с талибами отступили в Таджикистан

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:55
Армия
Более 1,5 тысячи афганских военных после боев с талибами отступили в Таджикистан
 /  forum.awd.ru

Душанбе, 7 июля. Порядка 1,5 тысячи афганских военных отступили на территорию Таджикистана под натиском боевиков. Об этом сообщил постпред Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов.

По его словам, на фоне наступательных действий боевиков террористической группировки «Талибан»1 (запрещена в РФ) продолжается исход из Афганистана местных военных. В течение последних двух недель таджикские пограничники пропустили на территорию республики более 1,5 тысячи афганских военных, которые отступают под натиском талибов.

В настоящее время обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников, однако ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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