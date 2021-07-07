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Венгрия рискует вылететь из Евросоюза из-за ЛГБТ-закона

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:54
Политика
Венгрия рискует вылететь из Евросоюза из-за ЛГБТ-закона
pixabay.com

Брюссель, 7 июля. Венгрия оказалась на грани исключения из Европейского союза. Поводом стал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, который вступает в силу сегодня.

Будапешт, по мнению европейских властей, безосновательно приравнивает гомосексуальность к порнографии. Глава Еврокомиссии Урслула фон дер Ляйен обвинила Венгрию в попытках оправдать гомофобный закон защитой несовершеннолетних. В действительности он якобы направлен на дискриминацию людей из-за сексуальных предпочтений, заявила политик.

«Согласно этому документу, образование детей до 18 лет в сфере сексуальной ориентации — эксклюзивное право их родителей», — возразили в МИД Венгрии.

Принятый закон также призван запретить распространение идей смены пола среди детей. Однако он не регулирует выбор людей старше 18 лет, уточнили в ведомстве.

Параллельно с этим США продолжают извращаться в сфере так называемой толерантности. Ранее в стране одобрили внедрение «третьего пола» в паспорта американцев.

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евросоюз венгрия лгбт
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