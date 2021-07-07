Ростех и Студия Артемия Лебедева создадут светофор с одним экраном

Москва, 7 июля. Госкорпорация «Ростех», Студия Артемия Лебедева и холдинг «Швабе» разрабатывают новую концепцию светофора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

Дизайнеры собираются отказаться от привычной трехсекционной схемы и ограничиться одним экраном. Светофор также можно будет использовать как интерактивный дорожный знак. Проект был представлен в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2021», которая проходит в Екатеринбурге.

Предполагается, что новый светофор сможет показывать особенности дорожной обстановки и допустимые маневры, принимая на себя при необходимости функции дорожного знака. Кроме того, предусмотрена возможность инсталляции датчиков мониторинга шума, содержания углекислого газа и передатчиков Wi-Fi.

Президент России Владимир Путин в прошлом году наградил Артемия Лебедева орденом «За заслуги перед Отечеством». Награда была присвоена дизайнеру за заслуги в развитии российского сегмента интернета.