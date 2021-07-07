Дональд Трамп потребует компенсаций у гендиректоров Facebook и Twitter

Вашингтон, 7 июля. Бывший президент США потребует у генеральных директоров Facebook и Twitter восстановления аккаунта в соцсетях и компенсации ущерба.

Ранее стало известно, что экс-лидер страны подаст в суд на руководителей американских интернет-платформ. По информации журналистов местных СМИ, он обратится в суд 7 июля.

Истец будет требовать от глав Facebook и Twitter восстановления официальной страницы, а также компенсации ущерба. Аккаунты Трампа на этих площадках были заблокированы после штурма Капитолия в январе 2021 года.