Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 19:01
18:59
Весь мир
Жители сирийской Хасаки остались без воды из-за действий протурецких боевиков
18:59
Армия
Бойцы ВСУ препятствовали работе беспилотников ОБСЕ у поселка Белогоровка в Донбассе
18:58
Происшествия
Опубликовано видео взрыва 24 авиабомб под Самарой
18:55
Общество
Ростовчан ожидают штрафы за брошенные автомобили
18:53
Шоу-бизнес
Отец Лука рассказал о состоянии певицы МакSим
18:51
Шоу-бизнес
Близкий друг Вячеслава Зайцева считает, что кутюрье может грозить опасность
18:49
Общество
Венгрия поблагодарила главу Минпромторга России за помощь в борьбе с COVID-19
18:46
Общество
Стало известно о пациентах, заразившихся коронавирусом в третий раз
18:46
Политика
Лаврентьев анонсировал возможное заседание Конституционного комитета Сирии
18:45
Шоу-бизнес
Игорь Николаев с восхищением вспомнил, как молодая Пугачева работала с публикой
Все новости

Дональд Трамп потребует компенсаций у гендиректоров Facebook и Twitter

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:35
Политика
Дональд Трамп потребует компенсаций у гендиректоров Facebook и Twitter
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 7 июля. Бывший президент США потребует у генеральных директоров Facebook и Twitter восстановления аккаунта в соцсетях и компенсации ущерба.

Ранее стало известно, что экс-лидер страны подаст в суд на руководителей американских интернет-платформ. По информации журналистов местных СМИ, он обратится в суд 7 июля.

Истец будет требовать от глав Facebook и Twitter восстановления официальной страницы, а также компенсации ущерба. Аккаунты Трампа на этих площадках были заблокированы после штурма Капитолия в январе 2021 года.

Вернуться назад

Facebook сша трамп twitter компенсации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru