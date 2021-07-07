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Захарова назвала позицию Таллина по эстонскому дипломату крайне циничной
Политика
Захарова назвала позицию Таллина по эстонскому дипломату крайне циничной
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 7 июля. Советник посольства Эстонии Улла Уйбо пытается исказить ситуацию с задержанием дипломата Марта Лятте в Петербруге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам госслужащей, у нашей страны имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности эстонского консула Марта Лятте. Поэтому протестная позиция представителей Эстонии и слова о «безосновательности» задержания выглядят лишь как попытка представить ситуацию в ложном свете.

«Считаем позицию официального Таллина крайне циничной», — подчеркнула Захарова.

Временная поверенная в делах посольства Уйбо была вызвана в Министерство иностранных дел России 7 июля в связи с задержанием Лятте, который был объявлен персоной нон грата. Дипломат был пойман с поличным при получении от российской гражданки материалов закрытого характера. Теперь ему необходимо покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов. По мнению эстонского представительства, данные обвинения носят «незаконный и провокационный» характер.

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россия эстония захарова Лятте
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