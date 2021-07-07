Певица МакSим исповедовалась незадолго до опасной болезни

Москва, 7 июля. Состояние певицы МакSим по последним данным остается крайне тяжелым, она подключена к аппарату ЭКМО, врачи не дают никаких прогнозов по ее выздоровлению.

Незадолго до заражения смертельно опасным вирусом она общалась по телефону и встречалась лично со священником Лукой, была на исповеди в монастыре.

По словам священника, во время соборования в какой-то момент МакSим «отреагировала и словно пришла в сознание». Он утверждает, что это «не в порядке вещей» и крайне необычно.

«Это движение не столько души, сколько духа. Душу мы узнаем из зрения, силы разума, воли и чувств. А движения духа… Они к Господу стремятся», — добавил отец Лука.

instagram.com / @igumenluka

Тем не менее священник сейчас считает не совсем уместным разговаривать на эту тему. Важно ждать и молиться о здоровье.

Ранее ФАН рассказывал, что ясновидящий Владислав Минин уверен: МакSим выздоровеет, переосмыслит некоторые моменты и все будет хорошо.