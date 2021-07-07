Алексей Журавлев посетил Челябинскую область в рамках проекта «100 городов»

Челябинск, 7 июля. Проблемы простых граждан России необходимо решать кардинально, заявил депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

В рамках проекта «100 городов» парламентарий прибыл с визитом в Челябинскую область, где пообщался с местными жителями. На базе АО «Автомобильный завод «УРАЛ» депутат встретился с ветеранами отрасли. Люди были возмущены тем, что на федеральном уровне до сих пор не закрепили льготную категорию «Дети войны». Россияне также пожаловались на низкие пенсии и другие социальные выплаты.

«Про высокую стоимость коммунальных услуг, нехватку кадров в больницах, маленькие пенсии я слышал почти в каждом городе. Эти проблемы надо решать. Причем кардинально», — заявил Журавлев.

Глава «Родины» подчеркнул, что проблемы населения можно было бы решить, ликвидировав Пенсионный фонд России. Эти деньги лучше направить на увеличение пенсионных выплат, сказал депутат.

Алексей Журавлев ранее совершил визит в санаторий для переболевших COVID-19 в селе Оболсуново Ивановской области. Политик призвал Федерацию независимых профсоюзов беречь такие жемчужины, как это учреждение.