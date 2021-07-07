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Меган Фокс отреагировала на фото поцелуя ее мужа с другой женщиной

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:26
Шоу-бизнес
Меган Фокс отреагировала на фото поцелуя ее мужа с другой женщиной
Global Look Press  /  Mayer/face to face

Лос-Анджелес, 7 июля. Звезда фильмов «Трансформеры» и «Черепашки-ниндзя» Меган Фокс прокомментировала фото своего почти бывшего мужа — актера Брайана Остина Грина — с новой возлюбленной.

Знаменитости поженились в 2010 году, и за время брака Фокс родила о мужа троих сыновей. Около года назад стало известно о расставании супругов, однако их бракоразводный процесс все еще не завершился.

Несмотря на это, Остин Грин уже строит отношения с новой избранницей — участницей западной версии «Танцев со звездами» Шарной Берджесс. Актер опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он целуется с возлюбленной. Фотография была сделана во время свидания пары в парке развлечений Disney World.

«Прошло очень много времени с тех пор, как я был с кем-то, с кем действительно могу разделить свою жизнь», — подписал кадр Остин Грин.

Фокс отреагировала на фото поцелуя мужа с другой женщиной в комментариях. Актриса написала, что благодарна новой возлюбленной супруга, передает Teleprogramma.pro. Похоже, голливудская звезда рада за Остина Грина.

Меган Фокс признавалась, что материнство спасло ее в трудный период жизни. По словам актрисы, родив ребенка, она смогла «вырасти во что-то совершенно особенное».

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