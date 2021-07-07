В Волгограде мать подозревают в причинении смерти по неосторожности двухлетней дочери

Волгоград, 7 июля. Жительница Иркутска, ранее осужденная за нанесение тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему сыну, подозревается в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери. Как стало известно ФАН, девочка умерла во время купания на реке с пьяной матерью.

Чрезвычайное происшествие случилось еще 3 июля, однако об этом стало известно только сейчас. 30-летняя женщина пошла купаться на реку Дон с двухлетней дочерью и шестилетним сыном. Там она усадила детей на два надувных круга, а через некоторое время оступилась и попыталась ухватиться за приспособления для плавания, но они перевернулись. В этот момент дети ушли под воду.

Женщина попыталась спасти ребят, но ей удалось вытащить на поверхность лишь сына. Тело девочки спустя некоторое время обнаружили водолазы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Женщина раскаялась в совершении преступления и полностью признала свою вину.

«Подозреваемая приехала в наш регион из города Иркутска, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Там она была осуждена за причинение тяжких телесных повреждений своему старшему сыну. На тот момент у нее было двое детей. Ее лишили родительских прав и поместили ребят в социальный приют».

После этого женщина родила еще двоих детей — мальчика и девочку. С ними она и приехала в Волгоград. Во время чрезвычайного происшествия подозреваемая была в состоянии алкогольного опьянения. Она накачалась спиртным на берегу реки вместе с родственницей.

Если ее вина будет доказана в суде, то матери за гибель ребенка грозит до двух лет лишения свободы.