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Священник рассказал, когда ждать вестей о здоровье МакSим
Шоу-бизнес
Священник рассказал, когда ждать вестей о здоровье МакSим
instagram.com  /  @igumenluka

Москва, 7 июля. Певица МакSим уже три недели находится в больнице в тяжелом состоянии. ФАН побеседовал со священником, который недавно был в палате певицы.

«Я думаю, будут какие-то движения в ближайшие неделю-две. Это мои священнические впечатления. Меня иногда ругают за то, что я говорю: она не в сознании или в сознании. Я не говорил, что она не в коме, но это было впечатление, оно благодатное. Нам остается только ждать», — рассказал отец Лука.

Священникам регулярно приходится причащать людей, находящихся в тяжелом состоянии. Но есть особенность совершения таинств: если человек без явного сознания или когда батюшка его не знает, делать этого нельзя. Нельзя даже человека крестить, когда он без сознания. Нельзя причащать, если он не каялся раньше и вообще неизвестно, как он жил до этого.

Священник рассказал, когда ждать вестей о здоровье МакSим
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

МакSим часто обращалась к Луке за советом, поэтому такой обряд стал возможным. Он заявил, что певица — человек кающийся и желающий этого. Именно поэтому он «имел такое дерзновение — без явного диалога соборовать в прощении забытых согрешений и причастить ее».

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макsим коронавирус отец лука
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