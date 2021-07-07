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Минздрав Самарской области будет настаивать на обязательной вакцинации
Общество
Минздрав Самарской области будет настаивать на обязательной вакцинации
instagram.com  /  Аккаунт в Инстаграм минздрава Самарской области

Самара, 7 июля. Министр здравоохранения региона Армен Бенян записал видеообращение к жителям Самарской области. Он призвал население соблюдать все профилактические меры, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.

«Мы не хотим повторения осенне-зимнего сценария, когда было развернуто почти 7 тысяч коек и пришлось остановить плановые виды помощи», — заявил министр.

По его словам, главным подспорьем в борьбе с инфекцией является вакцинация населения от COVID-19. В настоящее время в регионе не введена обязательность этой меры, но она может появиться.

«Мы будем настаивать на обязательной вакцинации основных групп трудоспособного населения – людей, работающих с населением, работающих в больших коллективах, где любая вспышка может привести к необратимым последствиям», — объявил Армен Бенян.

Вместе с тем он призвал не забывать и о других мерах профилактики: социальной дистанции, ношении масок и самоизоляции пожилых граждан.

Ранее ФАН сообщал, что с 1 августа в Самарской области могут запустить в действие паспорта коллективного иммунитета. Эта система уже тестируется на нескольких организациях.

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самарская область covid-19 вакцинация от covid-19
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