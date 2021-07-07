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Госпитализированного Петра Мамонова уже пытались вывести из комы

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:14
Общество
Госпитализированного Петра Мамонова уже пытались вывести из комы
wikipedia.org  /  Игорь Мухин / CC BY-SA 3.0

Москва, 7 июля. Попытки вывести участника группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова из комы предпринимались и раньше, сообщил источник ФАН.

Рок-музыкант попал в больницу в Коммунарке с тяжелой формой коронавируса. В начале июля его поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Супруга Мамонова Ольга сообщила, что 7 июля ее мужа попытаются вывести из искусственной комы.

По данным источника ФАН, попытки вывода актера из комы и уменьшения доз лекарственных препаратов уже были, но незначительные. В силу тяжести его заболевания этот процесс может длиться неделями. Пока никаких результатов нет — Мамонов остается в коме. Состояние рок-музыканта оценивается как крайне тяжелое.

Жена актера рассказывала, как он мог заразить коронавирусом. В последнее время Петр Мамонов жил в деревне и старался не ездить в город.

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музыкант мамонов звуки му
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