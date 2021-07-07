Вывод войск из Афганистана: проблема для Байдена, США, всего мира

Процесс вывода американских войск из Афганистана вышел на финальную стадию. По плану военный контингент США и западных союзников должен покинуть эту страну полностью 11 сентября 2021 года. В годовщину трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке, с которой, собственно, и началась «антитеррористическая операция» Штатов в Афганистане, затянувшаяся на 20 лет.

Странные переговоры с невозможными участниками

Сам процесс мирного урегулирования и заключения договоров о демилитаризации проходил настолько нетривиально, что даже договаривающиеся стороны вызывали массу вопросов у политиков, дипломатов и экспертов. Дело в том, что в феврале 2020 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Хализад договаривался о мире не с официальным правительством или президентом страны Ашрафом Гани, а с лидером «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), муллой Абдулом Гани Барадаром. Чтобы было понятнее, Штаты договаривались с лидером организации, которую обязались ликвидировать в ходе афганской «антитеррористической кампании». Уничтожить «Талибан» и «Аль-Каиду»1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) и полностью нивелировать влияние «Талибана» в Афганистане — так были обозначены официальные цели американского военного контингента на данной территории.

И вполне понятно, что сам факт таких переговоров многими был расценен именно как поражение США. Ну а дальше был сам договор. В котором, с одной стороны, Штаты обязались выпустить пять тысяч талибов и уйти из страны, а с другой — просили от «Талибана» прекратить насилие. Ничего особо конкретного под этим не подразумевая. И если это не капитуляция, то что такое тогда капитуляция?

Начал Трамп, а виноват Байден

Стоит напомнить, что инициатива прекращения конфликта на Ближнем Востоке исходила от прошлого президента США, Дональда Трампа. А государственный секретарь того периода Майк Помпео заявлял: «Мы будем сокращать нашу оперативную деятельность на территории Афганистана настолько быстро, насколько сможем».

Напоминание об этом крайне важно, поскольку теперь вывод американских войск из Афганистана характеризуют как неудачу из-за нерешительности именно Байдена. Что самое интересное — с критикой в адрес Байдена выступают представители Республиканской партии США, от которой Трамп и баллотировался на пост президента.

В частности, республиканский конгрессмен Майкл Маккол, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам, в одном из недавних интервью заявил: «Мы «отключаемся» от Афганистана, и у этого будут последствия в долгосрочной перспективе. В итоге, когда мы полностью выведем войска, опустошение, и убийства, и женщины, и гуманитарный кризис, и бегство через пакистанскую границу — все эти неприятные зрелища будут на совести президента Байдена».

Получается, когда Трамп инициировал процедуру вывода войск, республиканская часть Конгресса молчала. Здесь нужно пояснить, что именно Конгресс США формирует такой интересный документ, как военный бюджет. И военный бюджет Штатов — это не просто некий набор цифр с доходами и расходами. Это целый сборник законов и подзаконных актов, в том числе определяющих куда американская армия идет «нести свет демократии» и «причинять добро». Президент, конечно, может попытаться наложить вето на бюджет. Что, кстати, на исходе своего срока и попробовал сделать Трамп. Только «ветировал» он военный бюджет совсем не по причине Афганистана.

Так вот, республиканцы молчали, а теперь выступают с резкой критикой в адрес Байдена, утверждая, что это его инициатива и его решение. И это, конечно, очередная «изящная комбинация» в американской политике. Которая уже, честно говоря, непонятно, насколько внешняя, а насколько внутренняя. В общем, теперь то, что было «миротворческим решением Трампа», является «катастрофическим поражением Байдена».

Федеральное агентство новостей /

Опасность «террористического государства»

Как это все повлияет на рейтинги нынешнего главы Белого дома — отдельный сюжет, который, думается, еще получит свое продолжение. Тем более, кажется, в кои-то веки американские военные и политические эксперты правы. Вывод военного контингента из Афганистана может привести к серьезной дестабилизации во всей стране, которая и так не отличается социальной и политической стабильностью.

Дело в том, что «Талибан» все эти годы, несмотря на американское военное присутствие, развивался как количественно, так и качественно. По разным данным, талибам уже фактически принадлежит около 40% страны.

Официальное правительство с президентом Ашрафом Гани, которое сейчас находится в Кабуле, практически полностью зависело от США и союзников. Более того, в 2020 там после президентских выборов начался еще и внутренний политический кризис. Поскольку главный оппонент Гани, Абдулла Абдулла, не признал результатов плебисцита. И урегулировать эту ситуацию пришлось лично американскому госсекретарю Майку Помпео. В общем, есть огромная вероятность, что этому «официальному» режиму осталось недолго.

А когда (не если — а когда!) талибы придут к власти, мир получит весьма нетривиальное государство, с весьма сплоченной, военизированной элитой во главе, которая будет готова в рамках своей идеологии идти на самые решительные меры. И достигать своих целей в том числе и радикальными методами. Вероятность военных столкновений с приграничными и не только государствами в данном случае будет весьма высока.

На первое время им хватит и близлежащих территорий. Например, Таджикистана, 900 километров границы с которым на текущий момент контролируют именно талибы. И да, Таджикистан входит в ОДКБ. Поэтому в весьма близкой перспективе это может стать проблемой и для России.

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Впрочем, нужно сказать, что наша страна и Таджикистан готовятся уже сейчас. Только за последний год на границе, в районе 201-й российской военной базы на территории Таджикистана, прошло девять разноплановых военных и пограничных учений. И это только то, что известно в публичном пространстве. Думается, сейчас сразу несколько стран ОДКБ скоординировано принимают самые разносторонние меры, чтобы избежать потенциальной опасности.

Афганистан уже пару сотен лет является одной из самых конфликтных точек на Ближнем Востоке. Но при этом вмешательство внешних сил в дела этой страны всегда заканчивались для этих внешних сил не то чтобы хорошо. Здесь можно вспомнить и англо-афганские войны, и ввод ограниченного военного контингента со стороны СССР, да и вход американских войск вполне «гармонично» вписывается в эту картину. Но страна эта настолько «бурлит», а определенная часть ее общества представляет настолько серьезную опасность для окружающих, что делать что-то нужно. Только вот решительно непонятно что. Ну кроме как укреплять свои границы и максимально четко следовать обязательствам по ОДКБ.

1 Организация запрещена на территории РФ.