Сатановский жестко высмеял бегство американских военных из Афганистана

Москва, 7 июля. Стремительный вывод американских военных из Афганистана больше напоминает спасение бегством. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Ранее стало известно, что силы США и НАТО скрытно покинули авиабазу в афганском городе Баграм, не уведомив об этом власти страны. О том, что огромный военный объект фактически остался бесхозным, в Кабуле узнали случайно, через несколько часов после того, как последний транспортный самолет ВВС США вылетел с территории базы, передает «ПолитРоссия».

Сатановский высмеял позорное бегство американских военных отметив, что самая длинная военная операция в американской истории закончилась полным провалом и поражением. Он также добавил, что присутствие США в Афганистане способствовало укреплению террористической группировки «Талибан»1 (запрещена в РФ), которая теперь угрожает безопасности всего региона.

«Бои идут на границе с республиками бывшего СССР, на их территорию переходят уже не сотни, а тысячи афганских военных, терпящих поражение в борьбе с талибами», — пояснил Сатановский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона внимательно следит за развитием событий в Афганистане, где стремительно ухудшается обстановка. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Кабул не обсуждают вопрос о введении российского контингента в Афганистан, передает Infox.

1 Организация запрещена на территории РФ.