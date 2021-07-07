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Прокуратура проверит заявление осужденного Шестуна об избиении в тюремной больнице

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:11
Происшествия
Прокуратура проверит заявление осужденного Шестуна об избиении в тюремной больнице
Федеральное агентство новостей

Тверь, 7 июля. Осужденный бывший глава Серпуховского района Подмосковья заявил, что в тюремной больнице его избил сотрудник ФСИН.

Сотрудники прокуратуры в Тверской области проведут проверку после появления информации о том, что осужденного за коррупцию бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в тюремной больнице Торжка избили сотрудники ФСИН. Об этом рассказал сам заключенный.

Представители ФСИН накануне прокомментировали ситуацию и заявили, что информация об избиении Александра Шестуна в больнице не соответствует действительности. Кроме того, были изучены записи с камер видеонаблюдения, которые подтвердили данные о том, что никто не применял физическую силу в отношении Шестуна.

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