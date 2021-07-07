Байден назвал шокирующим убийство президента Гаити

Вашингтон, 7 июля. Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза шокировало Соединенные Штаты. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден.

По его словам, Вашингтон осуждает это преступление. Кроме того, в Белом доме выразили соболезнования народу Гаити. Глава государства добавил, что Вашингтон готов оказать помощь стране в поддержании безопасности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США собирают информацию об убийстве президента Гаити. Байден получит доклад по инциденту в ближайшее время.