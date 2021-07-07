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Районы Тегерана были отключены от электричества из-за критических нагрузок на сеть
Весь мир
Районы Тегерана были отключены от электричества из-за критических нагрузок на сеть
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Тегеран, 7 июля. В иранской столице проводятся веерные отключения электроэнергии из-за повышенной нагрузки на сеть. Об этом сообщает Shahr-e-Arannews со ссылкой на энергоснабжающую компанию Тегерана.

Местные СМИ опубликовали график отключений, однако при этом представители энергетической отрасли заявили, что сделают все возможное для сохранения работоспособности сети. По их словам, из-за жары население активно использует системы охлаждения воздуха, что вкупе с высокой температурой на улице приводит к перегреву оборудования. Социальные сети сообщают минимум о двух поломках на распределительных подстанциях.

По этой причине энергоснабжающие компании призвали людей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности сократить потребление электричества. Также представители отрасли сообщили, что жители иранской столицы могут установить на смартфоны мобильное приложение, которое будет оповещать их о планируемых отключениях, либо скачать расписание на сайте Tehran Electricity Distribution.

Из-за необходимости экономии электричества кабинет министров в ходе заседания принял решение о приостановке работы государственных учреждений каждый четверг (предвыходной день в большинстве мусульманских стран) до конца августа текущего года. Также их время работы в будни установлено с 6.30 до 13.30 по местному времени.

В настоящее время от снабжения отключен ряд северных, восточных и южных районах Тегерана.

Сообщается о росте аварий на дорогах из-за неработающих светофоров. Также в связи с частыми перебоями с электроэнергией возникли неполадки в работе мобильных сетей и интернета. Операторы заявили, что проблема связана с разрядом резервных аккумуляторных батарей на вышках, которые могут работать два часа, но затем требуют 8 часов подключения к электросети до полного заряда.

Помимо этого, из-за потери связи возникли проблемы в работе медицинских учреждений, бизнес-предприятий и банковских сетей, а национальная сборная Ирана по шахматам понесла техническое поражение на онлайн-турнире стран Азии.

Руководство столичной провинции сообщило, что увеличить подачу электроэнергии невозможно, так как все электростанции страны работают на полную мощность и резервов попросту нет.

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иран тегеран электричество
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