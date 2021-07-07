Районы Тегерана были отключены от электричества из-за критических нагрузок на сеть

Тегеран, 7 июля. В иранской столице проводятся веерные отключения электроэнергии из-за повышенной нагрузки на сеть. Об этом сообщает Shahr-e-Arannews со ссылкой на энергоснабжающую компанию Тегерана.

Местные СМИ опубликовали график отключений, однако при этом представители энергетической отрасли заявили, что сделают все возможное для сохранения работоспособности сети. По их словам, из-за жары население активно использует системы охлаждения воздуха, что вкупе с высокой температурой на улице приводит к перегреву оборудования. Социальные сети сообщают минимум о двух поломках на распределительных подстанциях.

♦️دو نقص فنی بزرگ برق در تهران / قطعی‌های ۴ ساعته برق در شرق، شمال و جنوب غرب پایتخت



????بروز دو نقص فنی بزرگ در شبکه برق تهران، یکی در شبکه انتقال و فوق توزیع و دیگری در شبکه توزیع برق منجر به بروز قطعی های حدودا ۴ ساعته برق در مناطق مختلف پایتخت شده استhttps://t.co/j4Q6w1zXVU — پايگاه خبری انتخاب (@Entekhab_News) July 7, 2021

По этой причине энергоснабжающие компании призвали людей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности сократить потребление электричества. Также представители отрасли сообщили, что жители иранской столицы могут установить на смартфоны мобильное приложение, которое будет оповещать их о планируемых отключениях, либо скачать расписание на сайте Tehran Electricity Distribution.

ساعت کاری ادارات تهران تغییر کرد



غلامرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران با اشاره به تعطیلی ادارات استان تهران در روزهای پنجشنبه به جهت صرفه جویی در مصرف برق، گفت:



ساعت کاری ادارات به ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ تغییر کرد. pic.twitter.com/L32BEdTVAN — زیتون (@zeitoons) July 7, 2021

Из-за необходимости экономии электричества кабинет министров в ходе заседания принял решение о приостановке работы государственных учреждений каждый четверг (предвыходной день в большинстве мусульманских стран) до конца августа текущего года. Также их время работы в будни установлено с 6.30 до 13.30 по местному времени.

В настоящее время от снабжения отключен ряд северных, восточных и южных районах Тегерана.

Сообщается о росте аварий на дорогах из-за неработающих светофоров. Также в связи с частыми перебоями с электроэнергией возникли неполадки в работе мобильных сетей и интернета. Операторы заявили, что проблема связана с разрядом резервных аккумуляторных батарей на вышках, которые могут работать два часа, но затем требуют 8 часов подключения к электросети до полного заряда.

قطعی برق؛ خنک کردن بیماران بستری با بادبزن



قطعی برق و آب و اختلال اینترنت در ایران، همزمان با گرمای طاقت‌فرسا و شدت گرفتن پیک پنجم کرونا زندگی شهروندان را در سراسر کشور بیش از پیش دشوار کرده است. pic.twitter.com/uW4dQHv5Qk — DW فارسی (@dw_persian) July 7, 2021

Помимо этого, из-за потери связи возникли проблемы в работе медицинских учреждений, бизнес-предприятий и банковских сетей, а национальная сборная Ирана по шахматам понесла техническое поражение на онлайн-турнире стран Азии.

Руководство столичной провинции сообщило, что увеличить подачу электроэнергии невозможно, так как все электростанции страны работают на полную мощность и резервов попросту нет.