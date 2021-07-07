Житель Нижегородской области напал с лопатой на медиков

Нижний Новгород, 7 июля. В Дзержинске автомобиль бригады медиков пострадал от рук разъяренного местного жителя. Вооружившись лопатой, мужчина набросился на транспорт и разбил стекло у водительского сиденья. Об инциденте написали в нижегородских пабликах.

По информации очевидцев, нападение произошло на улице Самохвалова. К приезду полицейских дебошир-копатель скрылся в подъезде. Недружественный визит стражей порядка его напугал, поэтому стук в дверь решил проигнорировать.

Ранее ФАН писал о буйном любителе шоколада из Мордовии. Мужчина попытался убить собутыльника, избил полицейского и украл сладости из магазина на пять тысяч рублей.