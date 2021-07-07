Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 18:59
18:58
Происшествия
Опубликовано видео взрыва 24 авиабомб под Самарой
18:55
Общество
Ростовчан ожидают штрафы за брошенные автомобили
18:53
Шоу-бизнес
Отец Лука рассказал о состоянии певицы МакSим
18:51
Шоу-бизнес
Близкий друг Вячеслава Зайцева считает, что кутюрье может грозить опасность
18:49
Общество
Венгрия поблагодарила главу Минпромторга России за помощь в борьбе с COVID-19
18:46
Общество
Стало известно о пациентах, заразившихся коронавирусом в третий раз
18:46
Политика
Лаврентьев анонсировал возможное заседание Конституционного комитета Сирии
18:45
Шоу-бизнес
Игорь Николаев с восхищением вспомнил, как молодая Пугачева работала с публикой
18:45
Общество
Власти Сочи и Краснодарского края разошлись во мнениях о причинах наводнения в городе
18:43
Шоу-бизнес
Эмбер Херд поделилась трогательным видео с трехмесячной дочерью
Все новости

Житель Нижегородской области напал с лопатой на медиков
Происшествия
Житель Нижегородской области напал с лопатой на медиков
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 7 июля. В Дзержинске автомобиль бригады медиков пострадал от рук разъяренного местного жителя. Вооружившись лопатой, мужчина набросился на транспорт и разбил стекло у водительского сиденья. Об инциденте написали в нижегородских пабликах.

По информации очевидцев, нападение произошло на улице Самохвалова. К приезду полицейских дебошир-копатель скрылся в подъезде. Недружественный визит стражей порядка его напугал, поэтому стук в дверь решил проигнорировать.

Ранее ФАН писал о буйном любителе шоколада из Мордовии. Мужчина попытался убить собутыльника, избил полицейского и украл сладости из магазина на пять тысяч рублей.

Вернуться назад

россия происшествия нижегородская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru