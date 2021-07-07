Белгород, 7 июля. Первый забег по переносу жен состоится в Белгороде. Спортивное мероприятие намечено на 10 июля 2021 года.

Условия состязания довольно простые. Мужчина должен как можно быстрее преодолеть трассу с женой на плечах или руках. По правилам соревнований участница не должна касаться земли. Дистанция с препятствиями составляет 100 метров, передает «Бел.RU».

Разрешается три варианта переноса: на руках, на плечах у мужа или обхватив голову ногами и повиснув. Побеждает та пара, которая пробежала дистанцию быстрее всех.

Занимаясь спортом на улице, важно грамотно оценить свою подготовку, подобрать одежду и обувь, а также соблюдать питьевой режим. Необходимо выбирать вид упражнений, который будет по силам, рекомендовали эксперты сервиса «СберУслуги».