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Минобороны Украины с помощью США рассчитывает получить «москитный флот» в 2022 году
Армия
Минобороны Украины с помощью США рассчитывает получить «москитный флот» в 2022 году
facebook.com  /  ВМС ЗС України

Киев, 7 июля. Украина может получить флот из небольших боевых кораблей не позже чем в 2022 году. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Андрей Таран.

В ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Вильнюсе Таран отметил, что украинская армия с помощью США и Великобритании может получить «москитный флот» с современными противокорабельными ракетами и электронным оружием.

«Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции», — добавил министр обороны Украины.

Кроме того, Таран сообщил о попытках развить возможности с ударными вертолетами. По словам украинского министра, специалисты намерены оснастить винтокрылые машины противокорабельными ракетами.

Ранее глава минобороны Украины заявил, что ВМСУ до конца текущего года получат в подарок от США еще три катера типа Island.

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украина сша таран москитный флот
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