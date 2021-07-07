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Зоозащитники из Твери спасли зайца с поврежденной лапой

  /   Обновлено: 07 июля 2021 17:57
Общество
Зоозащитники из Твери спасли зайца с поврежденной лапой
 /  Кристина Григорьева

Москва, 7 июля. Обнаруженный волонтерами в Твери заяц проходит лечение в ветеринарном центре столицы России. Восстановление животного идет успешно.

Зоозащитники назвали животное Феней. За зайца беспокоились из-за сломанной лапы, на которую пришлось делать операцию. Сейчас самое страшное уже позади и малыш постепенно идет на поправку.

«Зайчишка оказался сильным, пришёл в себя и даже выказывает недовольство, когда стетоскопом слушают сердце», — рассказали волонтеры в социальных сетях.

Травма не обошлась для Фени без последствий. Теперь заяц никогда не сможет жить в дикой природе. Поэтому его новым постоянным местом жительством станет московский Дом зайца. Зоозащитники также уточнили, что проведенная на лапе операция обошлась почти в 28 тыс. рублей.

Мужчина, проживающий в Алтайском крае, помог котенку, который случайно оказался на опорной балке, расположенной на высоте более пяти метров. Молодой человек вызвал автовышку для спасения животного.

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операция хорошие новости россии заяц
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