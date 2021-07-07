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Радостное событие: в Московском зоопарке появился на свет краснокнижный стерх

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:42
Общество
Радостное событие: в Московском зоопарке появился на свет краснокнижный стерх

В Московском зоопарке появился на свет редчайший стерх. Это один из самых редких и уязвимых видов журавлей, который занесен в Красную книгу.

Малютка вылупился в конце мая, сейчас журавленок уже окреп и подрос, но от родителей пока не отходит. Любопытный стерх семенит по пятам за мамой и папой и с интересом осматривает вольер.

Зоологи Центра воспроизводства редких животных следят за питанием малыша, который уже научился кушать самостоятельно. Рацион журавленка включает в себя специальный комбикорм с витаминами и протеинами, а также рыбу, пророщенную пшеницу и овощи.

Птенчик сейчас покрыт рыжим пухом, но со временем он сменится на буровато-белые перья. Белоснежный окрас как у родителей у журавленка появится на третий год жизни.

Краснокнижные стерхи в дикой природе привычны к суровым условиям Сибири, тундры и лесотундры.

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птицы животные московский зоопарк природа
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