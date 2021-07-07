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Правительственные силы Йемена заняли важный район в центре страны
Весь мир
Правительственные силы Йемена заняли важный район в центре страны
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi/dpa

Йеменские правительственные войска начали наступление в центральной провинции Эль-Байда и захватили ключевой район. Ожесточенные бои разгорелись сразу на нескольких фронтах.

Поддерживающие президента Мансура Хади силы предприняли попытку отбить у хуситов из движения «Ансар Аллах» административный центр региона. В этом наступлении правительственную армию поддерживают члены южных племен, а также авиация Арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

В результате успешного удара был захвачен ключевой район Аз-Захер, соединяющий провинции Эль-Байда и Лахдж, а также области Аль-Хульва и Аль-Равда. Повстанцы-хуситы были вынуждены отступить в соседние провинции Сана и Дамар.

Наступление началось из ближайших регионов Мариб и Абьян. Отмечается, что в последних боях с хуситами участвовали члены арабских общин, проживавших в Эль-Байде до начала войны. Они покинули свои дома в 2015 году, однако теперь смогли туда вернуться.

Уходящие силы «Ансар Аллах» оставили после себя оружие, боеприпасы и боевые машины, которые были захвачены правительственной армией. Обе стороны понесли в сражениях за регион потери, однако отмечается, что число убитых хуситов значительно больше. Впрочем, достоверные и точные сведения не приводит ни одна из сторон.

Наступление в Эль-Байде являются частью новой военной операции, начавшейся в минувшую пятницу, 2 июля.

Представитель правительства хуситов Даиф Аллах аш-Шами обвинил США в том, что они стоят за активизацией боевых действий в регионе. Он убежден, что заявления Вашингтона о желании прекратить войну в Йемене являются ложью. По его словам, начатое хадистами наступление идет вразрез с предпринимаемыми в настоящее время мирными инициативами.

Правительственная армия Йемена захватила важный район в центре страны
Global Look Press  / Stringer/Xinhua

Представители йеменского правительства в свою очередь говорят, что военные атаки были начаты из-за того, что хуситы отказались от предложений региональных и международных посредников, настаивающих на запуске мирного процесса урегулирования конфликта.

Министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Эриани в соцсети Twitter опубликовал кадры из захваченного района. Он считает, что местные жители поддержали прибытие правительственной армии на эту территорию.

Сами проживающие в захваченном хадистами районе граждане неоднозначно оценивают ситуацию. Так, один из них рассказал Middle East Eye, что участвующие в боях члены местных племен находятся по обе стороны фронта.

«Это не то, чего мы хотим. Нам нужно мирное решение, и мы не желаем новых жертв среди йеменцев», — заявил житель Эль-Байды.

Конфликт в Йемене перешел в военную фазу в 2014 году. Хуситы восстали против притеснений на религиозной почве, поддерживаемых на законодательном уровне. После захвата ряда регионов сторонниками движения «Ансар Аллах», поддержку которому оказывает Иран, президент Мансур Хади подал в отставку, однако, бежав на юг страны, отозвал это решение и обратился к Саудовской Аравии за помощью.

С 2015 года возглавляемая Эр-Риядом коалиция считается одной из активных сторон конфликта, в результате чего хуситы теперь наносят удары, в том числе и по саудовской территории.

В последние месяцы стороны заявляют о необходимости мирных переговоров, посредником в которых стремится стать Оман. Впрочем, до сих пор эти инициативы не привели к реальным решениям.

Правительственная армия Йемена захватила важный район в центре страны
Федеральное агентство новостей  / 

 

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