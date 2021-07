Новый тизер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» опубликовали в Сети

Лос-Анджелес, 7 июля. Новый тизер фантастического комедийного боевика «Отряд самоубийц: Миссия навылет» появился в Сети. Ролик опубликовали почти за месяц до премьеры фильма.

Тизер сиквела «Отряда самоубийц» показали в Twitter-аккаунте. В ролик попали главные герои ленты, в том числе Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Кроме того, в тизере можно увидеть злодея вселенной DC Кинг Шарка (King Shark, Король Акул).

In ONE MONTH, the Supervillains take a stab at being heroic, but all bets are off in James Gunn's #TheSuicideSquad! In theaters and streaming exclusively on @HBOMax August 6. pic.twitter.com/4CwoTHQEeW