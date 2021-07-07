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Новый тизер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» опубликовали в Сети
Общество
Новый тизер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» опубликовали в Сети
Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Лос-Анджелес, 7 июля. Новый тизер фантастического комедийного боевика «Отряд самоубийц: Миссия навылет» появился в Сети. Ролик опубликовали почти за месяц до премьеры фильма.

Тизер сиквела «Отряда самоубийц» показали в Twitter-аккаунте. В ролик попали главные герои ленты, в том числе Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Кроме того, в тизере можно увидеть злодея вселенной DC Кинг Шарка (King Shark, Король Акул).

«Через месяц суперзлодеи попробуют проявить героизм», — говорится в описании видео.

Мировая премьера нового фильма запланирована на 28 июля. Фильм выйдет одновременно на сервисе HBO Max 6 августа.

Злодеи из «Отряда самоубийц» ранее появились на обложке журнала Empire. Оригинальные постеры показал режиссер сиквела Джеймс Ганн.

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фильм тизер отряд самоубийц
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