Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 18:58
18:55
Общество
Ростовчан ожидают штрафы за брошенные автомобили
18:53
Шоу-бизнес
Отец Лука рассказал о состоянии певицы МакSим
18:51
Шоу-бизнес
Близкий друг Вячеслава Зайцева считает, что кутюрье может грозить опасность
18:49
Общество
Венгрия поблагодарила главу Минпромторга России за помощь в борьбе с COVID-19
18:46
Общество
Стало известно о пациентах, заразившихся коронавирусом в третий раз
18:46
Политика
Лаврентьев анонсировал возможное заседание Конституционного комитета Сирии
18:45
Шоу-бизнес
Игорь Николаев с восхищением вспомнил, как молодая Пугачева работала с публикой
18:45
Общество
Власти Сочи и Краснодарского края разошлись во мнениях о причинах наводнения в городе
18:43
Шоу-бизнес
Эмбер Херд поделилась трогательным видео с трехмесячной дочерью
18:42
Армия
Постпред Таджикистана при ОДКБ призвал помочь стране с вызовами из Афганистана
Все новости

Новый экономический прогноз по еврозоне представили в ЕК
Экономика
Новый экономический прогноз по еврозоне представили в ЕК
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 7 июля. Эксперты Еврокомиссии ожидают, что ВВП объединения вырастет в этом и следующем году.

Прогноз роста внутреннего валового продукта Евросоюза в текущем и следующем году повысился. В Еврокомиссии указывают, что оценки были пересмотрены в связи с позитивными трендами на фоне эффективной борьбы с COVID-19 и продолжающейся вакцинацией.

Предполагается, что европейская экономика прибавит в 2021 году 4,8%. Прогноз на 2022 год — 4,5% роста. При этом объем ВВП ЕС должен восстановиться до показателей, демонстрируемых до коронавируса в IV квартале. Об этом пишет «Интерфакс».

Причинами повышенных прогнозов также стали возросшая экономическая активность и снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Еврокомиссия недавно приняла резонансное решение, по которому доступ к облигациям Евросоюза был перекрыт десятку крупнейших авторитетных банков.

Вернуться назад

евросоюз прогноз ввп еврокомиссия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru