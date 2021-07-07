Новый экономический прогноз по еврозоне представили в ЕК

Брюссель, 7 июля. Эксперты Еврокомиссии ожидают, что ВВП объединения вырастет в этом и следующем году.

Прогноз роста внутреннего валового продукта Евросоюза в текущем и следующем году повысился. В Еврокомиссии указывают, что оценки были пересмотрены в связи с позитивными трендами на фоне эффективной борьбы с COVID-19 и продолжающейся вакцинацией.

Предполагается, что европейская экономика прибавит в 2021 году 4,8%. Прогноз на 2022 год — 4,5% роста. При этом объем ВВП ЕС должен восстановиться до показателей, демонстрируемых до коронавируса в IV квартале. Об этом пишет «Интерфакс».

Причинами повышенных прогнозов также стали возросшая экономическая активность и снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Еврокомиссия недавно приняла резонансное решение, по которому доступ к облигациям Евросоюза был перекрыт десятку крупнейших авторитетных банков.