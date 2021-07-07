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Митрополит Илларион связал блокировку в Instagram с жалобами антипрививочников
Общество
Митрополит Илларион связал блокировку в Instagram с жалобами антипрививочников
wikipedia.org  /  Александр Филиппов / CC BY-SA 4.0

, 7 июля. Социальная сеть Instagram заблокировала личный аккаунт главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Сам священнослужитель считает, что его забанили из-за жалоб пользователей, которые выступают против вакцинации от коронавируса. Митрополит получил несколько уведомлений от администрации Instagram, в которых говорилось, что его публикации многим показались «неподобающими». Иларион отметил, что бурную реакцию у подписчиков вызвал его последний пост в поддержку прививок от COVID-19.

Больше всего митрополита расстроили не жалобы «грешников непривитых», а действия соцсети. По словам священнослужителя, администрация Instagram глушит «любое альтернативное мнение», но самое страшное — фактически способствует распространению пандемии.

«Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей», — заявил Иларион в беседе с РИА Новости.

Негодования пользователей вызвал пост митрополита, в котором он заявляет, что все непривитые люди будут до конца жизни «отмаливать совершенный грех», если заразят кого-нибудь. По словам Илариона, к нему уже обращались прихожане, невольно ставшие причиной смерти людей.

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instagram митрополит иларион вакцинация коронавирус
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