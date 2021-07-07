Объем выданных кредитов наличными вырос в России

Москва, 7 июля. Российские финучреждения выдали рекордный объем кредитов наличными по итогам июня. Показатель увеличился на 8,5% за месяц. Общая сумма находится на уровне 623 млрд рублей.

Соответствующие данные представлены в экспресс-мониторинге рынка розничных банковских услуг компании Frank RG. Количество оформленных кредитов наличными увеличилось в 1,6 раза относительно аналогичного периода годом ранее. Объем выданной ипотеки составил 551,2 млрд рублей. Полученный результата на 25% больше майских значений, передает «Интерфакс».

Согласно полученной информации, Сбербанк выдал физическим лицам ссуды на общую сумму 525 млрд рублей в первый летний месяц 2021 года. В результате розничный портфель повысился на 2,5% за месяц благодаря ипотечным и потребительским кредитам (9,5 трлн рублей).

Отечественные кредитные организации ранее приняли решение не повышать процентные ставки до 7% годовых по льготной ипотеке на жилые помещения в новостройках.