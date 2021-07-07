Минтранс огласил вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства назвал три вероятные причины авиакатастрофы на Камчатке.

По словам Савельева, к падению Ан-26 могли привести неблагоприятные погодные условия, отказ техники или ошибка экипажа. Расследованием обстоятельств трагедии занимается специальная техническая комиссия.

Также продолжаются работы по поиску и идентификации тел пассажиров и членов экипажа. Семья каждого погибшего в катастрофе получит более 3 млн рублей.