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Минтранс огласил вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 07 июля 2021 17:47
Происшествия
Минтранс огласил вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства назвал три вероятные причины авиакатастрофы на Камчатке.

По словам Савельева, к падению Ан-26 могли привести неблагоприятные погодные условия, отказ техники или ошибка экипажа. Расследованием обстоятельств трагедии занимается специальная техническая комиссия.

Также продолжаются работы по поиску и идентификации тел пассажиров и членов экипажа. Семья каждого погибшего в катастрофе получит более 3 млн рублей.

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камчатка падение ан-26
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