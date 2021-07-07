Власти Сочи и Краснодарского края разошлись во мнениях о причинах наводнения в городе

Пока власти Краснодарского края и города Сочи спорят о том, что стало причиной наводнения в регионе и пытаются ликвидировать последствия стихии, россияне начали отказываться от ранее приобретенных путевок на курорт. Об этом ФАН заявили представители крупнейших туроператоров страны.

Ранее глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем официальном Telegram-канале сообщил, что ситуации с затоплением повторяются на одних и тех же участках региона. Он добавил, что вода могла сойти, «если бы на ее пути не было рукотворных заторов». Губернатор уточнил, что поймы рек застраиваются, русла вовремя не чистятся, а дренажная система у жилых домов или отсутствует, или выполнена с нарушениями.

Однако, как заявила в беседе с ФАН руководитель пресс-службы администрации Сочи Кристина Мруг, в потопе виноваты не засоренные ливневки и канализация, а климат.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Власти Сочи: «Играет роль климатическая зона»

«У нас субтропики, реки буйные. За пять минут может залповый ливень пройти, ураган, смерч. В первую очередь играет роль климатическая зона. Наводнения в Сочи не было. Были локальные подтопления улиц вдоль рек», — пояснила Мруг.

В первые же сутки после разгула стихии были очищены от мусора дома сочинцев и улицы, добавила собеседница ФАН. По ее словам, на вторые сутки очередь дошла до пляжей, с территории которых за ночь вывезли 700 тонн принесенного потоками воды грязи.

«Пляжи Адлерского, Лазаревского района и центра полностью готовы к приему туристов. Завершается вывоз мусора с наиболее пострадавших пляжей Хостинского района. Мэр Сочи Алексей Копайгородский и его заместители ежедневно посещают зоны подтопления для контроля работ по ликвидации последствий стихии и оказанию помощи жителям», — уточнила начальник сочинской пресс-службы.

Сейчас основные схемы энергоснабжения всех четырех районов города восстановлены в полном объеме, говорит Кристина Мруг. Проводится санитарная обработка улиц, а также очищенных от ила после подтопления домовладений. Мониторинговые группы подсчитывают ущерб, причиненный краю стихией, и составляют акты.

«Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90%», — отметила собеседница агентства.

По словам представителя мэрии, быстро восстановить привычную жизнь в курортном городе удалось благодаря слаженным действиям экстренных служб, местных жителей и отдыхающих.

ТАСС / Павловская Елена

Краевые власти: «Найдется работа для прокуратуры»

С тем, что несмотря на режим ЧС в Сочи люди вернулись к привычному образу жизни, в интервью ФАН согласилась и руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

«Губернатор сейчас находится в поездке по Туапсинскому и Горячеключевскому районам. Они больше всего пострадали. Там, а также в Сочи, Геленджике, Славянском и Северском районах введены режимы ЧС. Выполняется обход территорий, комиссии оценивают ущерб», — уточнила она.

При этом на пляжах еще много грязи, и техника там работает круглосуточно, заявила Жукова.

«Где-то побережье очищено полностью, где-то предстоит еще много работы», — пояснила она.

В Сочи уже справились с последствиями удара стихии и ряд пляжей открыли для отдыхающих, продолжила сотрудница аппарата губернатора. В отдельных местах сохраняется угроза штормового предупреждения, однако в целом наблюдается стабилизация погодных условий: обильные осадки прекратились, пояснила собеседница агентства.

Вместе с тем, по мнению краевых властей, в этой истории найдется работа и для надзорных органов. Очевидно, дело не сводится к одному только климату, как утверждают власти города-курорта.

«Губернатор дал распоряжение оценить обстановку. В том числе провести анализ по каждому месту подтопления, проверить состояние водоотводов и ливневой канализации. Департамент архитектуры совместно с контрольным управлением доложат о ситуациях с застройкой пойм рек, проверят, кто выдавал разрешения на строительство и когда в последний раз на местах инициировали чистку рек», — подчеркнула руководитель департамента.

Жукова напомнила, что в Краснодарском крае — огромное количество горных рек, они могут выйти из берегов при ливне всего за несколько минут.

«Ситуация усугубляется тем, что русла рек заиливаются и загрязняются, они не могут пропустить большое количество воды. Регионы и муниципалитеты не всегда имеют возможность чистить русла рек так часто, как это необходимо», — призналась представитель краевой администрации.

Собеседница ФАН констатировала, что краевая администрация не раз выходила на федеральный уровень с просьбой решить эту проблему.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Туркомпания: «Подтопление — дело обычное»

Руководитель группы продаж одной из российских туркомпаний Татьяна Жданова отметила в беседе с ФАН, что для Сочи и других районов Краснодарского края подтопление — дело обычное.

«Отдыхающие не ожидали такой непогоды, но подобная картина стандартна для первой половины лета. Ничего необычного, за исключением того, что все это сегодня особенно активно муссируется в новостях. Возможно, этому способствовали наводнения в Ялте и Керчи. Подтопления там случаются раз в два года», — сообщила представитель компании.

В этом году Краснодарский край россияне рассматривают особенно критично, добавила Жданова. По ее словам, из-за пандемии количество мест для отдыха, прежде всего на зарубежных курортах, сильно сократилось. А так как потоки туристов были перенаправлены зачастую вопреки их планам, то все экстренные ситуации воспринимаются ими отчасти эмоционально.

«Многие отметили слишком высокие цены для отечественных курортов, которые далеко не всегда соответствуют качеству предоставляемых услуг. Те, кто уже на отдыхе, не унывают. Негатива нет. Это русский менталитет. Люди стараются получить удовольствие», — попыталась сгладить углы Татьяна Жданова.

Руководитель группы продаж напомнила, что Сочи — большая территория, и обстановка, связанная со стихией, в разных районах отличается. Туристы, напуганные новостями о наводнении, пытаются аннулировать поездки, но если вылет запланирован на ближайшую дату, большая часть оплаченной суммы теряется.

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Турагентство: «Не принимайте решение по картинкам в сети»

Коммерческий директор другого российского турагентства Георгий Погосов объяснил ФАН, что туристы ориентируются не на официальные отчеты, а на фото и видео, увиденные в интернете и по телевизору.

«Туристы сегодня принимают во внимание то, что им транслируют СМИ. А новостные каналы, включая прогнозы погоды, показывают затопленные здания и заваленные мусором пляжи. Решения принимаются на основании увиденных картинок. Многие купившие путевки на курорты Краснодарского края пытаются их сдать», — посетовал представитель турагентства.

Погосов сообщил, что уже около 10% россиян, купивших путевки в Краснодарский край, поменяли решение об отдыхе в пользу других регионов. В случае, если поездка отменяется в последний момент, отели «бронь» не возвращают, и отдыхающие, как и операторы, несут финансовые потери, заключил собеседник агентства.

Ранее операторы рассказали ФАН, как туристический рынок среагировал на потоп в Ялте и открытие Турции.