Власти Эфиопии дали разрешение на полеты в Тыграй для оказания гуманитарной помощи

Аддис-Абеба, 7 июля. Заинтересованные стороны получили возможность осуществить полеты в штат Тыграй в Эфиопии для оказания гуманитарной помощи.

Перелеты разрешены с 5 июля 2021 года. Соответствующее решение приняло правительство Эфиопии. Таким образом планируется оказать помощь региону.

Она необходима после того, как двое неизвестных разрушили последние два моста через реку Текезе в эфиопском штате Тыграй. Данные переправы имели важный стратегический характер, так как именно через них проблемный регион получал большую часть гуманитарной помощи. Сейчас проходит расследование произошедшего.

Правительство Эфиопии уже обвинялось в искусственном создании гуманитарной катастрофы в штате Тыграй. Несмотря на это Аддис-Абеба 28 июня сделала заявление об одностороннем прекращении огня и выводе войск из Мекеле. Таким образом была показана приверженность к мирному разрешению конфликта.