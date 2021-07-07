Карнаухов предрек провал акциям протеста из-за недопуска к выборам членов ФБК

Команда Алексея Навального не реализует протестную активность, несмотря на то, что лояльные ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) кандидаты могут оказаться не допущены до выборов в Госдуму. В беседе с корреспондентом ФАН доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов не исключил, что отсутствие каких-либо призывов к митингам связано с негативным восприятием обществом деятельности, проводимой представителями несистемной оппозиции.

Отсутствие поддержки «Яблока» и бегство за границу

Напомним, партия «Яблоко» не стала выдвигать на выборы Олега Степанова и Ирину Фатьянову, которые возглавляли штабы Навального2 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России). Согласно закону, они лишены пассивного избирательного права. Данное событие вызвало негативную реакцию со стороны команды осужденного оппозиционера. Например, Леонид Волков и Владимир Милов стали обвинять политическую структуру в предвзятости и упущении «единственного шанса» допустить до выборов «демократических кандидатов».



В настоящее время ряд ключевых представителей ФБК находятся за пределами России, а сам фонд в начале июня был признан экстремистским. В постановлении суда указывается, что НКО создавала условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Ее целью было изменение основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции.



Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

У команды Навального нет легитимных оснований для протеста

До этих событий недопущение кандидатов от Навального могло бы послужить предлогом для организации митингов. Однако арест самого основателя ФБК, а также низкая численность последних протестов ввиду его отсутствия, ознаменовали общее падение интереса россиян к деятельности несистемной оппозиции. Даже после вынесения судом решения о признании структур Навального экстремистскими со стороны населения не было какой-либо живой поддержки.

По мнению Сергея Карнаухова, отсутствие протестной активности на почве недопуска связанных с организациями Навального кандидатов связано с нехваткой легитимных оснований. Иначе говоря, оппозиционеры могут намеренно дожидаться официального отказа в регистрации в ЦИК. Стоит отметить, суд уже отказал в участии в выборах Олегу Степанову, являющемуся одним из фаворитов Леонида Волкова.

«Как только будут официальные отказы, и массе лиц откажут в участии в выборах в Госдуму в связи с причастностью к экстремистской деятельности Навального, тогда эти лица могут инициировать протестные акции», — допустил политолог.

Он также обратил внимание, что если соратники основателя ФБК действительно попробуют спровоцировать очередной протест, то массовыми и публичными на фоне истории с экстремизмом эти акции уже не станут. Население страны имеет четкое понимание, что наличие соратников Навального в органах власти может принести деструктивные последствия для страны.

«Провести массированные акции им, скорее всего, не удастся, потому что поводы в отказе в регистрации и возможности избираться совершенно четко воспринимаются населением как обоснованные. Люди осознают, что деятельность Навального была экстремистской, а значит, попытки его сторонников проникнуть в действующую власть будут оцениваться негативно. Поэтому усилия государства по недопущению этих людей будут максимально поддержаны. У акций перспектив нет никаких», — заключил Карнаухов.

Ранее политолог Владимир Шаповалов назвал бессмысленными претензии Леонида Волкова в адрес партии «Яблоко» из-за отказа выдвигать в качестве кандидата в депутаты на выборах в петербургский ЗакС Ирину Фатьянову.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.