Ливия намерена создать зону свободной торговли в Бенгази

Триполи, 7 июля. Министр экономики и торговли переходного Правительства национального единства Ливии Мухаммад аль-Хувейдж заявил о планах создать зону свободной торговли в Бенгази. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во время беседы с главой ливийской портовой компании на востоке страны Язидом Бузурайдой он рассказал, что населенный пункт с выходом в Средиземное море имеет большие перспективы стать одним из ключевых точек всех коммерческих маршрутов мирового судоходства. Для этого потребуется привлечь зарубежные инвестиции и провести ряд восстановительных работ.

Собеседник в свою очередь заверил министра, что службы прибрежного города готовы приложить все усилия, чтобы Бенгази стал не только зоной свободной торговли, но и активным участником международной коммерции.

На днях глава Министерства транспорта Ливии Мухаммад Салим аш-Шахуби выступил со схожим предложением. Он выразил мнение, что восток страны имеет все возможности для того, чтобы стать «воротами в Африку» для американской и европейской продукции.

По его словам, необходимо соединить такие города, как Бенгази, Адждабия и Куфра, с регионом Аль-Вахат. Тогда грузовики смогут беспрепятственно доставлять товары в Судан и Чад.

"المواصلات" تبحث خطة لتعزيز تجارة العبور في المنطقة الحرة #المريسة#ليبيا

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Переходное правительство Ливии продолжает искать пути по привлечению инвестиций в государство. Среди них — строительная, экономическая и социальная сферы, куда зарубежные страны вложат средства. Одним из таких проектов может стать производство биотоплива. С этим предложением выступила мальтийская компания Bionas.