Протасевич создал новый аккаунт в Twitter

Минск, 7 июля. Блогер Роман Протасевич, находящийся под домашним арестом, завел новый аккаунт в социальной сети Twitter.

По словам журналиста, сейчас он ведет страницу «без присмотра». Его процессуальный статус не изменился.

Белорусские правоохранители задержали Романа Протасевича в минском аэропорту. Журналист вел признанный экстремистским в Белоруссии Telegram-канал Nexta. Блогер свою вину полностью признал, сейчас он находится под домашним арестом.

Протасевич ранее заявил, что почувствовал себя элементом в политической игре. Запад использовал блогера для формирования деструктивных процессов в Белоруссии.