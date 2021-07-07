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Протасевич создал новый аккаунт в Twitter

  /   Обновлено: 07 июля 2021 17:44
Политика
Протасевич создал новый аккаунт в Twitter
instagram.com  /  @ Роман Протасевич

Минск, 7 июля. Блогер Роман Протасевич, находящийся под домашним арестом, завел новый аккаунт в социальной сети Twitter.

По словам журналиста, сейчас он ведет страницу «без присмотра». Его процессуальный статус не изменился.

Белорусские правоохранители задержали Романа Протасевича в минском аэропорту. Журналист вел признанный экстремистским в Белоруссии Telegram-канал Nexta. Блогер свою вину полностью признал, сейчас он находится под домашним арестом.

Протасевич ранее заявил, что почувствовал себя элементом в политической игре. Запад использовал блогера для формирования деструктивных процессов в Белоруссии.

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белоруссия twitter протасевич
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