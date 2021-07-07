Правительство Бразилии планирует приватизировать государственную почту

Бразилиа, 7 июля. Правительство Жаира Болсонару объявило о намерении продать государственную почтовую компанию Correios. Об этом сообщает агентство O Globo.

По словам специального секретаря по вопросам денационализации, дивестиции и рынков Министерства экономики Диогу Мака Корда, крупнейшая государственная логистическая компания Латинской Америки будет приватизирована на 100%. Администрация правого президента Болсонару намерена осуществить продажу в 2022 году. Глава государства ожидает одобрения на следующей неделе в парламенте законопроекта, который поспособствует продвижению плана.

«Необходимо опубликовать объявление о Correios на аукционе по приватизации государственного имущества в этом году, может, в декабре, чтобы уже в марте 2022 года провести торги», — отметил Мак Корд.

После объявления о намерениях Болсонару бывший президент и лидер Партии трудящихся (РТ) Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал его решение на своей странице в Twitter.

«Эта история с попыткой приватизировать Correios… Если правительство не умеет управлять, тогда зачем вообще оно? Эти компании, которые они сейчас хотят продать, имеют стратегический характер. Они были построены кровью и потом бразильского народа и дают правительству возможность стимулировать наше развитие», — написал Лула да Силва, который намерен баллотироваться в президенты в 2022 году после своего полного оправдания по делу о коррупции.

Esse negócio de tentar privatizar os Correios... Se o governo não sabe administrar, pra que governo?! Essas empresas que eles querem vender agora são estratégicas. Foram construídas com muito suor do povo brasileiro. E dão ao governo o poder de induzir nosso desenvolvimento. — Lula (@LulaOficial) July 6, 2021

В прошлом месяце правительству удалось добиться одобрения решения о приватизации энергетической компании Eletrobras. Правда, в этом случае государство планирует сохранить золотую акцию, дающую право Eletrobras налагать вето на недружественные поглощения и другие стратегические угрозы.

В 2019 году было денационализировано топливно-распределительное подразделение BR Distribuidora нефтегазового гиганта Petrobras.

Приватизация госкомпаний является одним из предвыборных обещаний Болсонару. Например, к 2022 году планируется осуществить денационализацию 43 аэропортов страны.

Почтовая компания Correios была основана в 1663 году. По подсчетам Национального банка экономического и социального развития, ее пассивный доход составляет 2,5 млн долларов.

По информации Министерства связи Бразилии, возможная продажа Correios заинтересовала такие крупные международные компании, как аргентинская Mercado Libre и американские Federal Express и Amazon.