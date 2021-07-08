Пакистан обвиняет Индию в организации террористических атак

Исламабад ведет переговоры с социальными сетями об открытии в стране представительств; индийские дамбы угрожают водной безопасности Пакистана; Турция нуждается в поддержке Пакистана для взаимодействия с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ); пограничный регион Синд отказывается принимать афганских беженцев; Узбекистан и Пакистан договорились о расширении сотрудничества; Генеральная Ассамблея ООН призывает к борьбе с исламофобскими террористическими угрозами — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Ось Китай — Пакистан — Турция

На прошлой неделе президент Пакистана Ариф Алви вручил военную награду Нишан-и-Имтиаз, или Орден отличия, командующему сухопутными войсками Турции генералу Умиту Дундару.

Генерал Дундар находится в Пакистане с визитом, в ходе которого он провел встречу с начальником пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджвой. По итогам встречи Межведомственное управление по связям с общественностью пакистанских вооруженных сил опубликовало заявление, в котором говорится, что «обсуждались вопросы, представляющие взаимный и профессиональный интерес, с особым акцентом на сотрудничество в области обороны и безопасности между двумя братскими странами».

Растущие связи Исламабада и Анкары, наряду с возможным созданием тройственной оси с Китаем, начинают вызывать озабоченность у экспертов по безопасности в Нью-Дели.

В последнее время отношения Пакистана с Саудовской Аравией и ОАЭ ухудшились. Турция пытается представить себя на Ближнем Востоке в качестве противовеса этим двум странам, и, следовательно, сближение Исламобада с ней является частью более масштабной игры.

Пакистану нужны турецкие вооруженные беспилотники — предполагается, что во время визита генерала Дундара обсуждалась возможность закупки беспилотных летательных аппаратов, в частности ТБ-2 «Байрактар», которые помогали Азербайджану в конфликте с Арменией в прошлом году. До сих пор Турция продавала свои ТБ-2 «Байрактар» Польше, Украине и Катару, помимо Азербайджана.

Pakistan-Turkey-China triad? Turkey was against India on Article 370 in Kashmir. Pakistan and Turkey enjoy close military relations. Turkey supports Pakistan’s membership of the NSG. They hold many joint military exercises. @sneheshphilip @Chopsyturvey https://t.co/Vst36IwuAB — Aviator Anil Chopra (@Chopsyturvey) July 7, 2021

Турция обладает преимуществом в технологии беспилотных летательных аппаратов, а также в проектировании и производстве военно-морских кораблей. Пакистан через Китай владеет технологиями производства ракет, как обычных, так и ядерных, которые необходимы Анкаре.

Поскольку Турция берет на себя обеспечение безопасности кабульского аэропорта после вывода иностранных войск из Афганистана, она столкнулась с негативной реакцией талибов. Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявили, что к ней «будут относиться как к члену НАТО, а не как к братской мусульманской стране». В результате Турция нуждается в поддержке Пакистана, его влиянии и связях с талибами.

Турция поддерживает трехсторонний процесс между Пакистаном, Китаем и Афганистаном по мирному соглашению в Кабуле после вывода американских войск из региона. Таким образом формируется ось Анкара — Исламабад — Пекин, которая вызывает большое беспокойство в Индии.

Президент Пакистана предупреждает о «беспорядках в Индии»

Президент Пакистана Ариф Алви предостерег Индию от внутренних раздоров, которые могут возникнуть, если она продолжит преследовать мусульман в соответствии с идеологией хиндутвы, основанной на расизме и ненависти.

«Будущее мира в Индии во многом зависит от того, как она будет относиться к своим меньшинствам, особенно к мусульманам», — сказал он на Международной конференции «Институционализация хиндутвы в Индии: перспективы региональной безопасности».

Мероприятие, организованное Отделом международных отношений Университета национальной обороны, собрало интеллектуалов из Соединенных Штатов, Китая, Ирана, Германии и Пакистана, чтобы обсудить глобальный рост исламофобии в местной перспективе экстремизма хиндутвы.

Лидер Пакистана напомнил, что Индия на протяжении своего исторического пути никогда не была единой страной, а представляла собой комбинацию из более чем 500 княжеств, которые могут распасться даже сегодня, если в стране не прекратится геноцид и преследование меньшинств.

The #Hindutva ideology was being promoted under the patronage of #Modi regime, which would create violence and unrest in the #Indian society, and resultantly #India would blame #Pakistan for its flawed and extremist policies. https://t.co/nvvVzHrPsu — RadioactiveFriends ???????? (@RadioactiveFrnd) July 7, 2021

Индуисты, оставшиеся на территории Пакистана, и мусульмане на терроритории Индии, после разделения Британской Индии на эти два государства, всегда были и остаются заложниками политических отношений между двумя странами. Нью-Дели и Исламабад не перестают напоминать друг другу о правах меньшинств и необходимости их представительства в органах власти, и эта критика также усиливается или уменьшается в зависимости от конъюнктуры текущего момента.

Исламабад ведет переговоры с соцсетями о создании представительств

Государственный министр информации и вещания Пакистана Фаррух Хабиб заявил, что правительство ведет переговоры с международными социальными сетями, чтобы убедить их создать представительства в стране, без которых становится все труднее отслеживать вредный и оскорбительный контент в Интернете.

«Опыт показал, что в ряде случаев социальные сети использовались для пропаганды антипакистанской, а также антимусульманской повестки дня — в основном с искусственных аккаунтов, созданных в Индии. Становится трудно взаимодействовать с этими платформами, пока они не будут представлены внутри страны», — говорится в его пресс-релизе.

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Pak govt is negotiating with international social media giants to convince them to set up representative offices in #Pakistan : Farrukh Habib Information and Broadcasting, Pak#Copycats



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Он добавил, что усилия правительства направлены на обеспечение потока подлинных новостей при одновременном искоренении фальшивой и ложной пропаганды в кратчайшие сроки. Министр подчеркнул, что именно из-за отсутствия надлежащей коммуникации между заинтересованными группами и сторонами у некоторых представителей прессы сложилось впечатление, что правительство хочет «контролировать» социальные сети.

В прошлом месяце в Индии на законодательном уровне было утверждено правило о том, что каждая социальная сеть должна иметь в стране менеджера по решению спорных вопросов и жалоб. Похоже, что Исламабад решил использовать опыт Нью-Дели.

Провинция Синд не в состоянии принять потенциальный приток афганских беженцев

Правительство пограничного пакистанского региона Синда потребовало от федеральных властей страны создать специальные лагеря в Пенджабе, Хайбер-Пахтунхве и бывших районах проживания племен, чтобы справиться с ожидаемым новым притоком беженцев из Афганистана.

Sindh Agriculture Minister @MismailRahu says, the borders should be sealed so that people cannot enter Pakistan due to possible war in Afghanistan, adding that if migration is inevitable, then refugee camps should be set up in areas near to #Afghan border.https://t.co/kIV1RF8kyk — Sikandar Ali Hullio (@HullioSikandar) July 5, 2021

Министр сельского хозяйства, снабжения и цен Пакистана Мухаммад Исмаил Раху также попросил Исламабад закрыть границу с Афганистаном из-за ситуации в соседней стране, которая по сути является гражданской войной. Он сказал, что, дабы исход беженцев не стал неизбежным, их следует разместить в лагерях недалеко от границы с Афганистаном.

«Синд, особенно Карачи, уже борется с проблемой перенаселения, — сказал министр сельского хозяйства Пакистана. — Мы в Синде не можем позволить себе снова принять миллионы беженцев, поскольку здесь все еще живут афганские беженцы, которые мигрировали в Пакистан в 1979 году».

Около 2,5 миллиона афганцев, многие из которых покинули свою родину после в 70-х годах прошлого века, до сих пор живут в Пакистане — это второе по численности скопление беженцев в мире.

Высшее руководство Пакистана обвиняет Индию в организации террористических атак

В результате мощного взрыва 23 июня в городе Джохар в Пакистане погибли три человека и еще 24 получили ранения, в том числе один полицейский.

Министр внутренних дел страны Шейх Рашид Ахмед и министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши в отдельных заявлениях указали на существование организованной «международной схемы», которая создана Индией для дестабилизации ситуации в Пакистане.

В частности, Куреши сказал, что Исламабад разоблачит Нью-Дели перед международным сообществом и проинформирует всех о том, как Индия спонсирует боевиков в других государствах.

Top leadership hints at Indian involvement in terror wave https://t.co/rdTDzvgzJ5 — Al Qamar Online (@alqamaronline) July 5, 2021

За день до этого советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф подтвердил, что первоначальное расследование нападения в Лахоре дало конкретные доказательства причастности Индии к террористической деятельности в стране.

«У нас нет абсолютно никаких сомнений в том, что главным организатором взрыва является гражданин Индии из разведывательного агентства R&AW, — сказал он. — Индия испытывает финансовое напряжение, там [в Кашмире] резко возросла безработица, и, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних дел, они спонсируют терроризм».

Пакистанское правительство настаивает на том, чтобы Индия ушла из Афганистана, указывая, что индийские разведывательные службы могут использовать афганскую землю для подготовки и отправки боевиков в Пакистан.

Пакистан и Узбекистан договорились о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества

В ходе первого виртуального раунда пакистано-узбекских политических консультаций стороны обсудили двусторонние отношения, включая политические, экономические и торговые, культурные, межличностные обмены, региональные связи, оборону и безопасность, а также региональные и глобальные проблемы.

Пакистанскую делегацию возглавлял дополнительный секретарь по Афганистану и Западной Азии Аамар Афтаб Куреши, а узбекскую — заместитель министра иностранных дел посол Фуркат Сидиков.

Обе стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой встреч и взаимодействий на высоком уровне, включая визит министра иностранных дел Узбекистана в Пакистан и виртуальный саммит между премьер-министром Имраном Ханом и президентом Шавкатом Мирзиеевым.

#Pakistan, #Uzbekistan agreed on Saturday to expand bilateral cooperation and understanding in various fields. pic.twitter.com/gPzDcmST1A — Gwadar Pro Official (@Gwadar_Pro) July 4, 2021

Исламабад и Ташкент обсудили прогресс в реализации проекта Трансафганской железной дороги между Пакистаном, Узбекистаном и Афганистаном и подчеркнули совпадение взглядов в обеспечении безопасности, стабильности и прочного мира в Афганистане посредством переговоров между афганскими силами.

Водные проблемы: Пакистан и Индия делят воду Инда

Индия и Пакистан, два ядерных соседа с тяжелой историей политических взаимоотношений, уже несколько десятилетий сталкиваются с проблемой нехватки воды. Исламабад считает, что на протяжении десятилетий индийское правительство перекачивало воду из рек, впадающих в Пакистан, путем строительства плотин и отвода потоков через туннели и дамбы. Этот конфликт, по мнению экспертов, может спровоцировать ядерное столкновение между двумя соседями.

Владеющая верхней прибрежной зоной нескольких важных рек региона Индия может регулировать объем воды, который получают ее соседи из нижней прибрежной зоны, включая Пакистан, Бангладеш и другие страны Южной Азии.

В соответствии с существующим Договором по водным ресурсам Инда, индийская делегация должна была посетить Пакистан, а он, в свою очередь, должен был направить специалистов для инспекции проектов на месте. Однако индийские эксперты по водным ресурсам не посетили Пакистан даже по прошествии трех месяцев после оговоренного срока, несмотря на то, что Исламабад трижды напоминал о необходимости этого визита.

Indian water experts yet to visit Pakistan to review hydro projects: sources#ARYNews https://t.co/uyxtJTTBa7 — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) July 2, 2021

По словам Сунила Амрита, профессора из отдела исследований Южной Азии Гарвардского университета, Пакистан является одной из стран, испытывающих наибольшую нехватку воды в мире. Подземные запасы воды Пакистана критически истощены из-за чрезмерной добычи грунтовых вод, а на двух крупнейших плотинах — Тарбеле и Мангле — наблюдается снижение емкости для хранения из-за чрезмерных отложений ила.

Таким образом, любое уменьшение притока воды в реках будет иметь серьезные последствия для средств к существованию пакистанских фермеров, которые за последние несколько лет уже столкнулись с нехваткой пресной воды в сезон летних посадок. Если в следующем десятилетии Индия реализует свои планы по строительству около 400 плотин в верховьях Инда, то Пакистан окажется перед угрозой водной катастрофы.

В ООН призывают к борьбе с исламофобскими террористическими угрозами

Генеральная ассамблея ООН (ГА ООН) единогласно утвердила пересмотренную Глобальную контртеррористическую стратегию и призвала международное сообщество принять надлежащие меры для противодействия террористическим угрозам на основе исламофобии, ксенофобии и расизма.

Пакистан вместе с другими странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) возглавил инициативу по признанию исламофобии в качестве новой террористической угрозы в рамках ГА ООН.

Pakistan welcomes UN Chief's statement seeking global role against Islamophobia https://t.co/mSThgSoW6Y pic.twitter.com/rem97mF0oe — Dunya News (@DunyaNews) June 29, 2021

ООН также настоятельно призвала положить конец прямым и косвенным формам религиозной и расовой дискриминации и противодействовать подстрекательству к ненависти и насилию, распространяемым террористическими группами на такой основе.

Представитель Министерства иностранных дел Пакистана Захид Хафиз Чаудри заявил, что Исламабад неоднократно призывал международное сообщество коллективно бороться с исламофобией, в том числе путем принятия эффективных мер через Организацию Объединенных Наций.

«Пакистан выражает серьезную озабоченность в связи с растущей волной исламофобии, ксенофобии и правого экстремизма во всем мире», — сказал он, добавив, что его страна также выражает озабоченность в связи с террористической угрозой, исходящей от правых или крайне правых групп.

Признание террористических угроз, вызванных исламофобией, в Генеральной ассамблее ООН представляет собой знаковое достижение в борьбе с растущим числом террористических нападений на мусульман и их святыни во многих частях мира. Это важное достижение для Имрана Хана, который в течение последнего года активно продвигал повестку необходимости борьбы с антиисламскими настроениями и пропагандой во всем мире.

1 Организация запрещена на территории РФ.