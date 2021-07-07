Назван срок выплаты пособий на детей школьного возраста

Москва, 7 июля. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков раскрыл детали по государственным выплатам на детей.

Начиная с 16 августа российские семьи с детьми школьного возраста начнут получать пособия. Их размер составит 10 тыс. рублей, отмечает глава Минтруда. Об этом пишет ТАСС.

Он указывает, что подать заявление на получение пособия можно будет с 15 июля этого года. Семьи с детьми, чьи дети старше 18 лет также смогут претендовать на господдержку, если у ребенка имеются ограничения по здоровью. На маленьких детей в возрасте шести лет тоже будут выделены средства.

Предполагается, что пособия получит более 20 млн детей по всей стране. На эти цели государство выделяет 204 млрд рублей.

Благотворительный фонд «Сердце лидера» направил в Совет Федерации предложение, которое заключается в предоставлении выпускникам высших учебных заведений денежных средств в случае отсутствия рабочих мест.