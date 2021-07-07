Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звезды в полдень»

Лос-Анджелес, 7 июля. Британский актер Роберт Паттинсон отказался от роли в триллере Клер Дени «Звезды в полдень». Вместо него в фильме снимется звезда Kingsman Тэрон Эджертон.

Паттинсону решение отказаться от роли далось нелегко, ведь с режиссером Клэр Дени их связывает давнее плодотворное сотрудничество. Актер сыграл в ее фильме «Высшее общество», который вышел в 2018 году. Тогда на фестивале в Торонто, где состоялась мировая премьера, он назвал Дени «лучшим режиссером», с которым когда-либо работал.

Однако вновь поработать вместе с Дени Роберту Паттинсону помешал напряженный график. Оказалось, что один из фильмов с его участием выбился из съемочного графика. Место в актерском касте «Звезды в полдень» вместо него теперь занимает Тэрон Эджертон, сообщает Screen Daily.

Грядущий фильм Клер Дени — это экранизация романа Дениса Джонсона «Звезды в полдень». Сюжет разворачивается в 80-е и рассказывает о трагических событиях во время гражданской войны в Никарагуа. Сотрудник британской нефтяной компании (Эджертон) влюбляется в журналистку, которую случайно встретил в местном баре. Вместе со звездой Kingsman в триллере снимется Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде»). Съемки стартуют уже это осенью в Панаме.

Уже начался производственный процесс мюзикла «Рождественская история», в котором главную роль исполнит актер Райан Рейнольдс. Американский актер поделился первым фото со съемки.