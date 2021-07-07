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Власти Гаити ввели военное положение после убийства президента

  /   Обновлено: 07 июля 2021 17:21
Происшествия
Власти Гаити ввели военное положение после убийства президента
Pr Scr twitter.com

Порт-о-Пренс, 7 июля. Особый режим ввели в условиях агрессии после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает исполняющий обязанности премьер-министра.

Моиза застрелили неизвестные. Они пробрались в его частную резиденцию ночью и расстреляли его. Также была ранена супруга главы республики, она умерла в больнице.

Из-за ЧП международный аэропорт столицы Гаити Порт-о-Пренс временно закрыт. Власти также приняли решение отменить несколько рейсов в аэропорт столицы Гаити, прибытие некоторых самолетов задерживается.

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