Власти Гаити ввели военное положение после убийства президента

Порт-о-Пренс, 7 июля. Особый режим ввели в условиях агрессии после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает исполняющий обязанности премьер-министра.

Моиза застрелили неизвестные. Они пробрались в его частную резиденцию ночью и расстреляли его. Также была ранена супруга главы республики, она умерла в больнице.

Из-за ЧП международный аэропорт столицы Гаити Порт-о-Пренс временно закрыт. Власти также приняли решение отменить несколько рейсов в аэропорт столицы Гаити, прибытие некоторых самолетов задерживается.