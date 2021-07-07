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Минсельхоз России уточнил правило использования слова Champagne
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Минсельхоз России уточнил правило использования слова Champagne
pixabay.com/PD

Москва, 7 июля. Изменения в законе об обороте алкоголя в России не запрещают использовать слово Champagne для винодельческой продукции, заявили в Минсельхозе РФ.

Если производитель зарегистрировал географическое название в установленном порядке, то закон не содержит запрета для его использования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства. Ведомство напомнило, что с 26 июня прошлого года действует закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», вносящий классификацию винодельческой продукции на вина, игристые вина и крепленые вина. Закон от 2 июля 2021 года предусматривает аналогичную классификацию.

Российский дистрибьютор французской компании Moet Hennessy ранее сообщил, что из-за поправок в 171-ФЗ приостановит поставки в Россию. По словам производителя, законодательные изменения позволяют применять понятие «шампанское» только к игристым винам, произведенным на территории РФ.

Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов ранее объяснил реакцию Moet Hennessy на новые требования российского законодательства к поставщикам алкогольных напитков. По его словам, изменения в законе не приведут к появлению новых барьеров для компаний.

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алкоголь шампанское минсельхоз рф
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