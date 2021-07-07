Губернатор Марий Эл оценил строительство новой магистрали в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 7 июля. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев посетил стройку магистрали в створе улиц Кирова и Строителей и пообщался с подрядчиком о графике работ и освоении средств.

На данный момент завершены работы по земляному полотну, строительству одного подземных пешеходных проходов, устройству пяти опор моста, переустройству газопровода и напорной канализации. Руководитель регионального минтранса передал, что освоено 38% средств, предусмотренных на 2021 год. Открытие новой магистрали позволит осуществить ремонт Центрального моста, передает «Медиапоток».

«Новая магистраль — это огромный проект, прежде всего, экономической важности, потребность в нем колоссальная", —заявил глава республики Евстифеев.

Власти Марий Эл доложили о введении в эксплуатацию еще двух крупных объектов водоотведения и водообеспечения. Речь идет об инфраструктуре в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики.