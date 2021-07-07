«Такое мы видим впервые»: Придыбайло впечатлен решительными действиями Лукашенко

Белоруссия не впервые сталкивается с санкциями со стороны Запада, но теперь власти республики решили предпринять ответные шаги. Так, президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко на днях предложил ограничить транзит товаров из Германии, которые идут в Россию и Китай. Ранее «наказанию» подверглись прибалтийские порты, которые также лишились транзита. Какие еще ответные шаги может предпринять Александр Лукашенко? Не нанесут ли они вреда России? Насколько справедливой была аннуляция разрешения на вещание двух украинских каналов и закрытие границ с Украиной? На эти вопросы ответил корреспондент RT Константин Придыбайло в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Зачастую санкционная политика бумерангом возвращается к тем, кто ее применяет, но Запад всегда об этом забывает, сказал Константин Придыбайло. В этом на собственном опыте уже имела честь убедиться Прибалтика. Журналист RT напомнил, что Клайпедский порт лишился трети доходов, когда Белоруссия перенаправила транзит грузов через Усть-Лугу.

«Треть бюджета Клайпедского порта — это поставки и транзит калийных удобрений, которые добываются и производятся в РБ. Власти Белоруссии приняли решение перенаправить эти потоки в Усть-Лугу, что под Петербургом. Литва осталась фактически без этих денег. Лукашенко уже устроил проблемы своим соседям. Поэтому за дальнейшими событиями будем наблюдать с интересом. Все забыли, что бумеранг всегда возвращается. Он вернулся прямо в лоб Клайпедскому порту. Вот пусть они и разбираются со своими правителями, которые признают Тихановскую каким-то там президентом и открывают ей диппредставительство», — считает Придыбайло.

Еще более показательной была история с санаторием «Беларусь», что расположен в Литве, но формально принадлежит белорусскому государству. Желая насолить Александру Лукашенко, включив его в санкционный список наряду с другими предприятиями, на деле литовцы лишили своих соотечественников, которые работали там, средств к существованию. В итоге стороны все же пришли к консенсусу: санаторий «Беларусь» возобновил работу, а его обслуживающий персонал начал получать зарплату.

Чем могут обернуться остальные санкции ЕС для белорусских предприятий, предугадать сложно. По словам Придыбайло, многие производства республики используют импортные запчасти и двигатели. В условиях дефицита, возможно, они обратят внимание на российские разработки, предположил журналист. Однако в развернувшейся санкционной войне и западным компаниям расслабляться не стоит, уверен он.

«Что касается санкционного ответа конкретным зарубежным компаниям, то Лукашенко на днях назвал их: Nivea и Skoda. Эти две компании поддались призывам беглых белорусских оппозиционеров и бойкотировали проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. Александр Лукашенко в ответ решил перекрыть им доступ на рынок. А это — живые деньги, которые концерн Skoda и компания Nivea теперь теряют. <…> Думаю, интересно будет посмотреть за этой санкционной войной, такое мы видим впервые», — прокомментировал участник эфира.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом санкционная перепалка белорусских властей с ЕС не коснутся России, убежден Придыбайло. По его мнению, спорные моменты будут решаться в рамках союзных формирований, поэтому выход будет найден. Несмотря на то, что РБ — верный союзник нашей страны, российские граждане и компании не должны страдать из-за войны между коллективным западом и Белоруссией. Спикер также высказался относительно закрытой белорусско-украинской границы и аннуляции разрешения на вещание двух украинских каналов — UA и KVARTAL TV.

«Несколько месяцев назад или даже лет меня пугала ситуация, что в Белоруссии разрешены украинские каналы, несущие националистическую риторику хунты, которая сейчас верховенствует на Украине. Но наконец-то до властей Белоруссии дошло, что власть на Украине совершенно не дружественная. Хорошо, что они еще и закрыли границы с Украиной. Я много раз говорил, через Украину идут бесконечные потоки оружия, которое непонятно где оседает», — сказал он.

Придыбайло также напомнил о боевых националистических ячейках, которые сформированы на территории Украины. В этих лагерях, по его словам, тренируются и те, кто год назад оказался на улицах Минска и устроил там беспредел. Поэтому решение Александра Лукашенко о полном закрытии границ с Украиной он считает абсолютно верным.