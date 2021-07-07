Трамп подаст в суд на руководителей Facebook и Twitter

Вашингтон, 7 июля. Бывший президент США Дональд Трамп намерен судиться с главами крупных американских интернет-платформ. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Политик готовит иски против руководителей социальных сетей Facebook и Twitter. По данным журналистов, он обратится в суд уже 7 июля.

Facebook и Twitter ранее заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Это случилось после штурма Капитолия в январе 2021 года. Недавно команда Трампа создала собственную соцсеть, но аккаунт бывшего американского главы почти сразу же взломали.

Трамп на днях анонсировал возвращение в большую политику. Он уже проводит встречи со сторонниками в разных штатах Америки.