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Трамп подаст в суд на руководителей Facebook и Twitter

  /   Обновлено: 07 июля 2021 17:12
Политика
Трамп подаст в суд на руководителей Facebook и Twitter
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 7 июля. Бывший президент США Дональд Трамп намерен судиться с главами крупных американских интернет-платформ. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Политик готовит иски против руководителей социальных сетей Facebook и Twitter. По данным журналистов, он обратится в суд уже 7 июля.

Facebook и Twitter ранее заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Это случилось после штурма Капитолия в январе 2021 года. Недавно команда Трампа создала собственную соцсеть, но аккаунт бывшего американского главы почти сразу же взломали.

Трамп на днях анонсировал возвращение в большую политику. Он уже проводит встречи со сторонниками в разных штатах Америки.

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