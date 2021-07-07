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Перечислены опасные для здоровья предметы в доме
Общество
Перечислены опасные для здоровья предметы в доме
pixabay.com

Москва, 7 июля. Легкое недомогание могут ощущать люди, которые ведут здоровый образ жизни. Зачастую причиной тому являются токсичные предметы в доме.

Мебель из прессованных материалов (ДСП) представляет опасность из-за содержания мочевино-формальдегидных смол. Этот яд негативно влияет на здоровье органов дыхания и глаз. Специалисты советуют выбирать мебель с классом эмиссии не больше Е1, так как этот показатель соответствует европейским стандартам качества. При изготовлении ковровых покрытий производители применяют красители, которые могут спровоцировать головные боли, аллергию и общее недомогание

Лазерные принтеры также способны навредить здоровью из-за наночастиц, которые являются причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких. Не менее опасны освежители воздуха. Содержащиеся в них токсины со временем накапливаются в организме. Особенно эти вещества вредны для беременных женщин. Эксперты рекомендуют избавиться от старых матрасов, пластиковых контейнеров, ароматизированной туалетной бумаги и виниловых антискользящих ковриков.

Негативное влияние на здоровье может оказать старая подушка. Свалявшаяся вещь меньше поддерживает шею, что грозит появлением болей в плечах и верхней части спины.

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опасность мебель токсины
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