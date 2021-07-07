ЦБ предложил новый расчет справедливой цены для облигаций с плавающим купоном

Москва, 7 июля. Низколиквидные ОФЗ с плавающей купонной ставкой намерены регулировать в Центробанке по-новому.

Представители Банка России разработали методику для определения справедливой цены на флоатеры — облигации федерального займа, обладающие невысокой ликвидностью и плавающим купоном. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Игроки рынка считают, что новая реформа регулятора может отрицательно сказаться на инвестиционной активности негосударственных пенсионных фондов, так как предлагаемые изменения повышают риски вхождения в зону фидуциарной ответственности. Она означает обязанность НПФ обеспечить приобретение или реализацию инструментов на самых выгодных и доступных для компании условиях.

Центробанк разработал специальные триггеры, которые будут использоваться при оценке сделки с активами, чтобы автоматически соотносить их с фидуциарной ответственностью.

Эксперты говорят о заполненности рынка флоатеров на 90% облигациями, по которым присутствует активный рынок. По мнению аналитиков, из активов НПФ в 3 трлн рублей, на указанные бумаги приходится до 9%. Однако в преддверии повышения ставки флоатеры могут стать более интересным подспорьем, из-за чего ряд компаний может нарастить их долю до 25% облигаций.

Новые еврооблигации Министерства финансов вскоре могут появиться на российском рынке. Такую возможность допустил глава ведомства Антон Силуанов.