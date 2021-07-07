Новая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Ливию

Триполи, 7 июля. Директор службы медицинского обеспечения Министерства здравоохранения переходного Правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хабули подтвердил прибытие новой партии вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Представитель Минздрава рассказал, что 100 тысяч доз препарата от COVID-19 доставлены в международный аэропорт Триполи. В настоящий момент груз передали центру контроля для проверки.

Аль-Хабули добавил, что после сертификации вакцину отправят в медицинские учреждения для последующего распространения. Ожидается, что граждан начнут прививать уже с понедельника.

Директор уточнил, что вместе со «Спутник V» самолет доставил и другие препараты: для онкологических пациентов и прочие жизненно важные лекарства. Их уже развезли по больницам, поскольку они не требуют проверки. Поставки проходят в рамках заключения контракта с профильными компаниями РФ.

В середине апреля премьер-министр Ливии посетил Москву с рабочим визитом. Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава кабмина обратился к российским корпорациям с просьбой вернуться в Триполи и возобновить работу во всех областях, включая снабжение страны медикаментами.

Абд аль-Хамид Дабиба также сделал прививку против коронавирусной инфекции. В качестве вакцины он выбрал «Спутник V».