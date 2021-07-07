В МИД России обратились к народу Гаити после смерти президента Моиза

Москва, 7 июля. Сообщение об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза и его супруги в МИД России восприняли с прискорбием. Представители ведомства обратились к народу республики.

МИД России выразил соболезнования народу Гаити, близким и родным убитых. Произошедшее явилось следствием продолжающегося долгое время внутреннего конфликта.

Для решения вопросов с преступностью и всплесками насилия в Гаити необходимо создать внутриполитический консенсус. Лишь при ликвидации внешнего вмешательства и соблюдении норм международного права можно достичь мира в стране, уточнили на официальном сайте российского ведомства.

В ночь с 6 на 7 июля в резиденцию лидера Гаити ворвались неизвестные. Они нанесли президенту и его супруге смертельные ранения.