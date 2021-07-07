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Похожую на дочь певицы Славы девушку заметили без одежды на парковке
Шоу-бизнес
Похожую на дочь певицы Славы девушку заметили без одежды на парковке
instagram.com  /  @mami_doch

Москва, 7 июля. Очевидцы заметили девушку, похожую на дочь известной певицы Славы Александру Морозову, во время переодевания на парковке. Свидетели сняли ее на видео без одежды.

Ролик с девушкой, внешне напоминающей дочь исполнительницы, опубликовал Telegram-канал «Светские хроники». Героиня видео, попавшая в прицел камеры, сняла одежду, сидя за рулем припаркованного автомобиля. При этом очевидцы получили возможность увидеть грудь девушки, поскольку белья на ней не было.

Затем героиня ролика надела белую майку. В момент переодевания рядом с ней сидела другая девушка, которая что-то ела из одноразового контейнера.

«Снимала для подруги девчонку, которая просто внаглую начала переодеваться на парковке, а через пару дней выяснили, что это дочка певицы Славы», — сообщила автор видео, приславшая ролик анонимно.

Александра Морозова — дочь певицы Славы от бывшего мужа. Девушка, которой в январе исполнилось 22 года, пошла по стопам матери и тоже занялась музыкальной карьерой.

Исполнительница хита «Попутчица» признавалась, что обладает необычными способностями. Слава даже могла стать участницей шоу «Битва экстрасенсов», но отказалась.

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звезды певица слава
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